Betty White 100 anni, felicità è restare sempre positivi

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Il segreto per la felicità? Restare sempre positivi. E' la ricetta di Betty White alla soglia dei cento anni. L'attrice statunitense raggiungerà infatti il traguardo il prossimo 17 gennaio. Intervistata dal settimanale People, la White ha detto di essere fortunata perché gode di ottima salute per la sua età e scherzando attribuisce la sua longevità al fatto che nella sua dieta non c'è nulla di verde.

Dopo essere diventata famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens nella serie Mary Tyler Moore (1973-1977) e di Rose Nylund in Cuori senza età (1985-1992), oltre ad aver interpretato ruoli in numerose altre serie e film, l'attrice ora conduce una vita più tranquilla giocando a carte e facendo le parole crociate. Tuttavia dice che trova la felicità restando sempre positiva. "L'ho ereditato da mia mamma - ha spiegato - e ciò non è mai cambiato". (ANSA).