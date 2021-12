Holland da Spider-Man a cacciatore di tesori in Uncharted

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Da trionfatore globale al box office con Spider-Man: No way home (che ha da poco raggiunto gli 800 milioni di dollari di incassi), Tom Holland punta a riconquistare la vetta dei film più visti con Uncharted, action adventure di Ruben Fleischer, basato su una famosa serie di videogiochi. Cointerpreti Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas.

Nel film, in arrivo nei cinema italiani dal 17 febbraio con Warner Bros, Holland è l'astuto ladro Nathan Drake, reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor "Sully" Sullivan (Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quello che inizia come un furto diventa una corsa mozzafiato in giro per il mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada (Banderas), di cui ritiene di essere il legittimo erede. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi della storia, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello, scomparso da tempo, di Nate… solo se impareranno a lavorare insieme.

A quanto si vede nel trailer, non mancano le scene spettacolari per Drake/Holland, da rocambolesche fughe saltando in un edificio da un piano all'altro, al tentativo di non precipitare nel vuoto dopo essersi ritrovarsi attaccato a delle merci, finite fuori da un aereo in volo, e penzolanti dal velivolo. L'attore britannico ha avuto solo pochi giorni di riposo tra le riprese del nuovo capitolo di Spider-Man e Uncharted: "Non avevo mai realizzato quanto fossi fortunato per il fatto che Spider-Man indossi una maschera. Quando lo vediamo rimbalzare in giro e volare dai palazzi è tutto Cgi - ha spiegato Holland a GQ - . In Uncharted sono in maglia a maniche lunghe e pantaloni cargo... Quel film mi ha fatto a pezzi".

