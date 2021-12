Cinema: Al via Capri Hollywood, Paul Haggis primo big ospite

(ANSA) - NAPOLI, 26 DIC - E' il regista Paul Haggis il primo ospite internazionale di 'Capri, Hollywood The International Film Festival' edizione numero 26 promosso con il MiC e la Regione Campania insieme a Intesa Sanpaolo, Pegaso, Terna, Givova, Frecciarossa, Isaia, Fenix Entertainment e il patrocinio di Croce Rossa Italiana e Nuovo Imaie. La kermesse, fondata e prodotta dal 1995 da Pascal Vicedomini, ha aperto oggi le sue proiezioni (oltre 150 titoli) sull'isola azzurra e a Sorrento con un omaggio a Lina Wertmuller.

Sono stati i classici 'Mimi metallurgico' e "Film d'amore d'anarchia" a ricordare la presidentessa onoraria del festival , mentre hanno aperto il programma dei film da Oscar "West Side Story" di Steven Spielberg, "Eternal" e "007 NO Time To Die".

Domani al cinema Internazionale, a due passi dalla piazzetta di Capri, una programmazione per tutti i gusti: si parte da "Encanto" della Disney favorito all'Oscar tra le Animazioni.

Seguiranno "La legge del terremoto" di Alessandro Preziosi, e il "Belfast" di Kennet Branagh in corsa per tanti Oscar. Sergio Rubini presenterà ad Anacapri il suo 'I fratelli de Filippo' con la co-protagonista Susy Del Giudice (premio Capri Art Award) e il produttore Agostino Saccà (produttore italiano dell'anno) ma sarà anche il giorno di 'E' stata la mano di Dio' (Best International Film), presente una delle protagoniste della pellicola, Teresa Saponangelo. Entrambi i film saranno anche all'Armida di Sorrento. Quest'anno il festival ponte tra il cinema italiano e quello americano prodotto con l'Istituto Capri nel mondo, si svolge sia nelle sale dell'isola di Tiberio, in quelle di Sorrento ed al Filangieri di Napoli (accesso gratuito) che su piattaforme, una formula già utilizzata con successo lo scorso anno quando non fu possibile svolgere il festival in presenza. (ANSA).