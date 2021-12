Cinema: 'E' stata la mano di Dio' Best film a Capri

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino è 'Best International film' a 'Capri, Hollywood 2021'(dal 27 dicembre) e 'Ennio' di Giuseppe Tornatore dedicato al maestro Morricone è il 'miglior documentario': il film italiano nella short list delle 15 migliori opere internazionali per l'Oscar 2022 , sarà proiettato a Capri , sia nella prima giornata del tradizionale 'evento ponte' tra la nostra industria cinematografica italiana e gli Usa, che in chiusura il 3 gennaio al teatro di San Carlo; 'Ennio' sarà proposto al cinema Filangieri di Napoli il 2 gennaio. '''Siamo lieti di comunicare la scelta unanime del nostro board - annuncia il regista danese premio Oscar Bille August per l'Istituto Capri nel Mondo- e premiare lo straordinario film Netflix di Sorrentino e l'opera preziosa di Tornatore sull'indimenticabile maestro''. Per ' E' stata la mano di Dio' (candidato anche ai Golden Globes e ai Critics Choice Awards) saranno premiati Toni Servillo ('Master of Cinematic Art'), Filippo Scotti e Teresa Saponagelo (Capri Breackout Actors of the Year' by Nuovo Imaie).

Mai così ricco il programma: 150 le proiezioni gratuite tra Cinema Internazionale di Capri, Paradiso di Anacapri e Armida di Sorrento e le piattaforme digitali Mymovies.it e Eventive.

Nella rassegna da Oscar i titoli Netflix "The Power of The Dog" di Jane Champion, "They Harder They Fall" di Jeymes Samuel. E poi "Belfast" di Kenneth Branagh vincitore del Festival di Toronto ( in sala il 3 marzo con Universal); "C'Mon C'Mon" di Mike Mills con Joaquin Phoenix, nei cinema italiani a marzo con Notorious.

Sei le anteprime mondiali, 10 europee e 14 italiane. Tra i titoli, "Silent Night" di Camille Griffin con Keira Knightley, prodotto da Maven Pictures di Trudie Styler; "A Bird Flew In" di Kirsty Bell, "The Last Son" di Tim Sutton con Heather Graham , "Tre sorelle" di Enrico Vanzina ( a gennaio su Amazon).In rassegne i film italiani di Rai Cinema, Medusa, Vision, i documentari e la sezione Kids Global Icons. "School of Mafia" di Alessandro Pondi è la 'Miglior commedia italiana dell'anno'.

