Cinema: ungherese Mundruczò aprirà Trieste Film Festival

(ANSA) - TRIESTE, 22 DIC - 'Quel giorno tu sarai (Evolution)' scritto da Kata Wéber, del regista ungherese Kornél Mundruczó, è il film che aprirà la 33/a edizione del Trieste Film Festival (21/30 gennaio), in anteprima nazionale. Il film infatti - che segue lo straordinario successo di 'Pieces of a Woman', premiato a Venezia e candidato all'Oscar - sarà distribuito nelle sale italiane il 27 gennaio, da Teodora Film. Quel giorno tu sarai è una riflessione su memoria e identità, sempre con Martin Scorsese nella veste di produttore esecutivo.

Protagonista del film - ispirato da eventi reali - è una famiglia che attraverso tre generazioni si confronta con l'eredità della Shoah, dalla nascita miracolosa di Éva in un campo di concentramento fino alla vita quotidiana del nipote Jonas e di sua madre nella Berlino di oggi. Mundruczó e Wéber fanno una riflessione potente sulla memoria e l'identità. Per Scorsese, il film "arriva come un salutare shock per gli spettatori e per chi fa cinema: si tratta di due autori che non smettono mai di avventurarsi in territori inesplorati; riescono a drammatizzare il movimento stesso del tempo, il modo in cui ricordiamo e il modo in cui dimentichiamo".

I direttori del festival, Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo, definiscono Mundruczò "una delle personalità più interessanti del cinema ungherese ed europeo", ricordando che è stato ospite più volte del TFF. (ANSA).