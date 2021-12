Cinema, incassi record 2021 a +404% con Spider-Man

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Weekend da record 2021 per gli incassi dei cinema italiani nel fine settimana che va dal 16 al 19 dicembre, con 11.876.888 euro, +404% rispetto alla settimana precedente, 3.608.020, miglior risultato del 2021 secondo i dati Cinetel. Merito di "Spider-Man No way home" che ha trainato il botteghino registrando cifre eccezionali, dato il periodo ancora in piena pandemia: in cinque giorni di programmazione ha ottenuto 8.281.100 euro, per un totale di 11.226.278 euro.

Soltanto con i 347.000 biglietti venduti domenica 19 dicembre, il film di Jon Watts, in 600 sale, ha registrato il miglior incasso del 2021 e della stagione corrente. (ANSA).