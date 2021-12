Meno di Trenta, giovanissimi artisti di cinema e tv in gara

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Meno di Trenta, il premio dedicato ad artisti di cinema, TV e web rigorosamente sotto i trent'anni alla terza edizione ha annunciato le nuove cinquine stabilite in base alle uscite e alle messe in onda del periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021. Quattro premi principali: due per la categoria legata al cinema (Premio Miglior Attore di Cinema e Premio Migliore Attrice di Cinema) e due dedicati alla serialità televisiva/tv (Premio Miglior Attore di Serie TV e Premio Migliore Attrice di Serie TV).

Per quanto riguarda i soli candidati a miglior attrice e attori di cinema troviamo: Sofia Fiore + Carlotta De Leonardis ("L'arminuta" di Giuseppe Bonito); Aurora Giovinazzo ("Freaks Out" di Gabriele Mainetti); Ludovica Nasti ("Mondocane" di Alessandro Celli); . Marzia Onorato ("Qui rido io" di Mario Martone); Swamy Rotolo ("A Chiara" di Jonas Carpignano). Tra i miglior attori : Francesco Cavallo + Luca Vergoni ("La scuola cattolica" di Stefano Mordini ) ;Federico Cesari ("Anni da cane" di Fabio Mollo); Fabrizio Ciavoni ("Giulia" di Ciro De Caro); Francesco Russo ("A Classic Horror Story" di Roberto De Feo); Filippo Scotti ("E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino) (ANSA).