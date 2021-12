Cinema: la liberazione dal Fascismo nel film "Lussu"

(ANSA) - CAGLIARI, 18 DIC - Alla vigilia del centenario della marcia su Roma, il film "Lussu" di Fabio Segatori, con Renato Carpentieri e Galatea Ranzi, racconta la Liberazione dal Fascismo come un film d'avventura, con un linguaggio emotivo e un ritmo coinvolgente.

È la storia dell'appassionante, coraggiosa, lucida, nobile, amara vita di Emilio Lussu, un uomo che si è sempre battuto per la Libertà. Autore di Un anno sull'Altipiano, uno dei più bei libri pacifisti, Lussu è stato un politico che non ha mai pensato al suo tornaconto personale. Ma "L" è anche la storia di un grande amore, quello con Joyce Salvadori, compagna di una vita, anche lei partigiana, scrittrice, ecologista, attivista per i diritti delle donne e dei popoli oppressi.

Dopo le anteprime siciliane, il film è stato presentato con successo con la formula di proiezione più dibattito. Oggi arriva a Cagliari, alle 17.30 al Teatro Massimo di Cagliari con un dibattito organizzato dall'Istituto Lussu.

In contemporanea all'evento, il Dvd, arricchito di inediti contenuti speciali, verrà distribuito in tutte le edicole dell'isola in abbinamento al quotidiano L'Unione Sarda.

"Lussu" proseguirà il suo percorso nelle sale di Bologna, Aosta, Padova, Parma, Fermo, Fermo, Bari, Napoli e in altre piazze in via di definizione. Molti dirigenti scolastici lo hanno prenotato per mostrarlo agli studenti per la sua capacità di raccontare in maniera spettacolare la nascita della nostra democrazia.

Girato tra la Sardegna, Salina e Lipari, dove è stata ricostruita l'avventurosa evasione dal confino fascista insieme a Carlo Rosselli, Lussu è prodotto da Paola Columba e Fabio Segatori per Baby Films con il sostegno del MIC, di Regione Sardegna, Sardegna Film Commission, Regione Sicilia, Sicilia Film Commission, Fondazione di Sardegna in collaborazione con AAMOD, Cineteca Sarda, Brigata Sassari, Archivio Emilio e Joyce Lussu. (ANSA).