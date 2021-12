The Last Chapter di Matarrese chiude Bari gender festival

(ANSA) - BARI, 17 DIC - La settima edizione del festival Bari international gender (Big) si conclude domani, sabato 18 dicembre, con la proiezione del film 'La dernière séance. The Last Chapter' del regista Gianluca Matarrese che interverrà dopo la visione della pellicola che è stata premiata come miglior film Lgbt al 15esimo Queer Lion Award alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2021.

L'appuntamento con l'ultima giornata del festival comincerà alle ore 18 all'AncheCinema, in corso Italia 112, con la visione di 'Théo et les métamorphoses' di Damien Odoul, incentrato sulla storia di Théo, un ragazzo con la sindrome di Down, e suo padre.

A seguire, la conferenza dibattito 'Corpolitik, libera attestazione di non conformità'. Alle 20.30 discussione su sex toys ed erotismo con 'Amami giocando', associazione che si occupa di educazione e informazione alla sessualità. Alle 21 proiezione di 'Tender' di Felicia Pride, attivista statunitense, e a seguire proiezione di 'La dernière séance. The Last Chapter'. (ANSA).