We are stories', ragazzi per campagna tutela creatività

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Ritrovare anche in un periodo difficile come quello del lockdown, l'occasione per sviluppare la propria creatività; tornare alla vita attraverso il proprio amore per il cinema, la passione per la visione del film in sala, o puntando sul proprio talento. Sono fra i temi esplorati da We are stories - insieme per la legalità, la campagna basata su sette spot realizzata da Fapav (Federazione per la tutela dei contenuti multimediali e audiovisivi) , in collaborazione con Anica, Anec, Mpa e Univideo, per la difesa del lavoro creativo e il contrasto alla pirateria. Temi riletti guardando alle nuove generazioni, attraverso i racconti (interpretati da giovani attori) di pezzi di vita, fra gli altri, di Emma, aspirante regista; Marco, appassionato della settima arte; Sara, critica cinematografica in erba. La campagna, che ha ottenuto fra gli altri, il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agcom, dell'Agenzia Nazionale per i Giovani e ha il riconoscimento della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore e della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, vuole "promuovere la legalità e difendere le industrie creative. Lo facciamo attraverso i ragazzi, che sono pronti per far ripartire il nostro Paese, anche nell'audiovisivo. Dobbiamo dargli gli strumenti per permetterglielo - spiega Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di Fapav, presentando la campagna alla Casa del Cinema, in una mattinata dedicata a Ennio Morricone, che è sempre stato un paladino dell difesa del diritto d'autore -. Va ricordato che la pirateria nel nostro settore crea un danno per l'economia italiana, di perdita di fatturato diretto e indiretto che supera il miliardo e 100 milioni di euro". La pirateria audiovisiva è un fenomeno trasversale che interessa tutte le fasce d'età, a partire già dagli under 15. L'incidenza interessa il 37% degli italiani adulti e il 39% dei 10-14enni. Solo il 32% ritiene che fruire illegalmente di contenuti audiovisivi rappresenti un comportamento molto grave. E' evidente pertanto "la necessità di rafforzare le iniziative di comunicazione sul tema" aggiunge Bagnoli Rossi. (ANSA).