House of Gucci, il melo-soap firmato Ridley Scott

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il primato di HOUSE OF GUCCI? Quello di scontentare tutti. Certamente la famiglia Gucci che ha messo subito mano agli avvocati, dopo aver visto come sono stati trattati i suoi avi; gli italiani, stufi degli stereotipi con cui ci vedono gli americani (una buffa popolazione che vive tra mandolino spaghetti e mafia); i critici Usa che hanno accolto il film tiepidamente e, infine, lo stesso box office che ha ottenuto un buon risultato, ma forse al di sotto delle aspettative di chi aveva messo in campo un 'volano fashion' come Lady Gaga. Una pop star che non si è certo risparmiata e per mesi si è fatta sponsor e promoter del film in tutto il mondo con premiere, interviste, trailer e clip.

Nelle due ore e quaranta del film, in sala da oggi con la Eagle, tutto ruota attorno al fatto di sangue del 27 marzo 1995: l'omicidio di Maurizio Gucci.

A interpretare il noto imprenditore italiano, Adam Driver, mentre, un'inedita Lady Gaga dai capelli scuri, veste i panni di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Gucci accusata di aver organizzato l'omicidio dopo essere stata lasciata per una donna più giovane. Fu lei insomma, come si vede anche nel film di Scott, ad ordinare a un killer di uccidere il marito, freddato da quattro colpi di pistola nell'atrio del suo palazzo.

Condannata a 29 anni di carcere, ridotti poi a 26 in appello, la Reggiani, conosciuta ai più anche con il suo appellativo di 'Vedova Nera', dal 2017 è tornata in libertà per buona condotta.

Oltre a questa coppia al centro di tutto, troviamo nel film di Scott Al Pacino che interpreta Aldo Gucci (zio di Maurizio Gucci ); un Jared Leto, totalmente trasformato e molto 'pagliaccio', nei panni di Paolo Gucci (cugino di Maurizio); Jeremy Irons è invece l'algido Rodolfo Gucci (padre di Maurizio) e Camille Cotti, infine, è Paola Franchi (la raffinata donna per cui Gucci lascia a un certo punto la Reggiani). (ANSA).