Emma Marrone sul set del film Il ritorno di Chiantini

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Al via a Latina le riprese del film 'Il ritorno', scritto e diretto da Stefano Chiantini (Isole; Storie Sospese; Naufragi), interpretato da Emma Marrone e Fabrizio Rongione, prodotto da Andrea Petrozzi per World Video Production con Rai Cinema e MiC, Marvin Film, Bling Flamingo e Lazio Cinema International. E' la storia di una giovane famiglia: Teresa, che abita con Pietro in un quartiere periferico di una città del Lazio e il loro figlio di due anni, Antonio. Come molti ragazzi della stessa età, devono fare i conti con mancanza di lavoro e difficoltà economiche. Pietro poi non è esattamente la persona più affidabile e Teresa deve fare tutto da sola e dividersi tra lavoro, casa e figlio. I comportamenti di Pietro però mettono a rischio lei e Antonio, e Teresa per difendere il figlio arriva a compiere un gesto estremo, che le costa il carcere. Quando torna, ad accoglierla ci sono Pietro e Antonio, e la vita che ha lasciato dieci anni prima... La direzione della fotografia è affidata a Claudio Di Francesco, le scenografie sono di Valentina Scalia, i costumi di Marta Passarini, il montaggio di Luca Benedetti e le musiche di Piernicola Di Muro. (ANSA).