Diabolik alla Mole, omaggio Museo Cinema al Re del Terrore

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio al Re del terrore inventato dalle sorelle Giussani con la mostra Diabolik alla Mole, inaugurata oggi in concomitanza con l'uscita dell'atteso film Diabolik dei Manetti bros con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Alessandro Roia, prodotto da Mompracem con Rai Cinema e distribuito nelle sale da 01 Distribution. Mastrandrea e Roia hanno partecipato all'inaugurazione, Poste Italiane ha fatto un annullo filatelico in omaggio a Diabolik.

La mostra, a cura di Luca Beatrice, Domenico De Gaetano e Luigi Mascheroni, è ospitata fino al 14 febbraio 2022 al piano d'accoglienza del Museo, un nuovo spazio espositivo finora mai utilizzato e che completa il percorso di visita tradizionale È una mostra-evento, con foto e materiali di scena del nuovo film, come la ghigliottina apparsa nell'albo numero 3 del fumetto, che ispira la vicenda narrata dai Manetti bros. E poi materiali inediti della versione diretta da Mario Bava nel 1968 e di quella mai realizzata nel 1965 da Seth Holt con l'attore francese Jean Sorel e molto altro ancora. (ANSA).