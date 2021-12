Cinema:Siani in sala con oltre 500 copie,'scelta coraggiosa'

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Alessandro Siani lancia da Napoli la sfida della sala: è uscito con oltre 500 copie in tutta Italia 'Chi ha incastrato Babbo Natale?' il suo ultimo film con Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro e la prima sera non poteva che salutare la sua città. ''Una scelta coraggiosa, fatta per il pubblico quella di uscire al cinema e non in piattaforma. Sappiano che molte persone, famiglie, hanno ancora timore e non sono ritornate in sala, sono più del 50 per cento. Ma se si vuole andare a vedere una commedia garbata noi ci siamo' dice l'artista che riassume la l'incerta situazione attuale sul versante presenze e quindi degli incassi con una battuta: '' Ci vorrebbe Zalone travestito da Spiderman con una borsa Gucci''.

La pandemia Covid ha cambiato le abitudini, Siani racconta: ''Anche mia madre mi chiede. Tu non fai una serie? ma io credo ancora nel cinema, noi ci crediamo. Ringrazio distributore e produttori. I film hanno una magia, il grande schermo regala una botta entusiasmo, energia, sentimento. Faccio gli auguri a tutti i film che usciranno. Il mio brindisi augurale? lo faccio alla normalità''.

''E' l' unica grande commedia italiana popolare. C'è tutto per fare grandissimo risultato", prevede Massimiliano Orfei, ad di Vision che ha accompagnato il cast. De Sica parla da vero esperto: ''Ho fatto 32 film di Natale, so che primi giorni non sarà facile, che si dovrà aspettare la settimana decisiva.

Questo è unico film per famiglia per le feste''.

Non manca un pensiero per gli operai della Whirlpool: ''Una ennesima sconfitta, la loro vicenda è la metafora del paese: credi in una cosa e vieni deluso. Spero in scelte concrete e costruttive per ridare serenità a tante persone'' si augura Siani. (ANSA).