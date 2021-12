Restaurato un film a colori sui Mondiali di sci del 1941

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Un filmato inedito a colori sui Mondiali di sci alpino di Cortina del 1941. La manifestazione fu cancellata nel 1946, ma oggi, grazie al lavoro di Home Movies (Archivio nazionale del film di famiglia), che ha restaurato il filmato di 14 minuti girato al tempo, su una pellicola 16mm "a colori naturali" Agfa, dal cineamatore Ernesto Costantino Roggero, il film verrà proiettato martedì 21 dicembre, all'Istituto Parri di Bologna, nel corso dell'evento 'Memory scapes. I Mondiali dimenticati'.

Parteciperanno all'incontro Nicola Sbetti, storico dello sport e Paolo Simoni, direttore di Home Movies. A differenza delle Olimpiadi del 1940, i Mondiali di sci del 1941, svoltisi tra l'1 e il 9 febbraio, non furono annullati e videro la partecipazione di 12 nazioni tra cui Paesi neutrali e collaborazionisti. Il video di Roggero rappresenta le fasi delle gare, ma anche la cerimonia di apertura con le autorità e le premiazioni con i vincitori che fanno il saluto romano, i momenti di svago prima e dopo, l'ambiente circostante, la Cortina già "regina delle nevi". Sullo sfondo si notano i segni del tempo: le croci uncinate, una gigantografia del volto di profilo del Duce con l'elmetto, oltre ai cerchi olimpici. La cinepresa di Roggero coglie da vicino momenti delle gare e il volto dei protagonisti premiati sul podio. Alcuni di quegli sciatori poco dopo morirono in guerra.

In quell'occasione l'Italia vinse due medaglie d'oro, una delle quali andò a Celina Seghi, nata nel 1920 e oggi centenaria. All'evento di martedì, al quale si può partecipare gratuitamente dopo essersi registrati online, verrà presentata la sezione 'Sport e giochi' di Memoryscapes, il portale online che rende disponibili le pellicole private degli italiani.

(ANSA).