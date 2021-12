Les Oiseaux Ivres vince il Noir in Fest

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Il canadese Les Oiseaux Ivres di Ivan Grbovic ha vinto il Black Panther 2021 per il miglior film nel Concorso Internazionale del Noir in Fest.

"Les Oiseaux Ivres - si legge nelle motivazioni - è un viaggio di speranza e libertà. Un noir che arriva a contraddire il genere lasciando un messaggio positivo mentre si nutre di poesia, metafore e tecniche di altri mondi narrativi. Un film sul cammino di un uomo raccontato attraverso la fotografia della cruda realtà e le suggestioni del mistero. Un'opera intrigante e universale." Inoltre la Giuria ha deciso di segnalare con una Menzione speciale De uskyldige - The Innocents di Eskil Vogt, "per la capacità di offrire allo spettatore un punto di vista nuovo: quello intimo, spontaneo e autentico degli innocenti. Un riconoscimento alla capacità di stimolare le sensazionali interpretazioni dei suoi attori-bambini".

Il film segue quattro bambini che diventano amici durante le vacanze estive. Fuori dalla vista degli adulti, scoprono di avere poteri nascosti. Mentre esplorano le loro nuove abilità nelle foreste e nei parchi, il loro gioco innocente prende una piega oscura e cominciano ad accadere cose strane.

Il Premio Caligari per il miglior film noir italiano dell'anno è stato assegnato a 'La terra dei figli' di Claudio Cupellini, il film più votato dalla Giuria del Premio. (ANSA).