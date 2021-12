Festival di Berlino, prime anticipazioni con due film italiani

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - La 72/a edizione del Festival di Berlino (10-22 febbraio), che avrà come ipresidente di giuria il regista M. Night Shyamalan, ha annunciato i primi titoli dell'edizione 2022 nelle sezioni Panorama, Generation, Forum, Forum Expanded e Berlinale Specials. Da segnalare, nella sezione Panorama, l'opera seconda di Chiara Bellosi CALCINCULO con Gaia Di Pietro, Andrea Carpenzano, Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo, Alessio Praticò e Francesca Antonelli e a Panorama Dokumente il documentario NEL MIO NOME di Nicolò Bassetti che parla dell'autodeterminazione di genere attraverso l'esperienza di Nic, Leo, Andrea e Raff e la loro unione. A Berlinale Specials ci saranno poi: The Forger di Maggie Peren con Louis Hofmann; Klondike di Maryna Er Gorbach, in Panorama Screening; The Quiet Girl di Colm Bairead a Generation. Il Festival, secondo gli organizzatori, dovrebbe ritrovare le dimensioni del 2019. Ritorno in presenza, ma con versione anche online, per lo European Film Market (EFM), dal 10 al 17 febbraio al Martin Gropius Bau e all'Hotel Marriott. Protagonista del mercato sarà quest'anno il nostro paese con Italy in Focus. In programma anche Berlinale Series Market (14-16 febbraio); Berlinale Co-Production Market (12-16 febbraio); Berlinale Talents (12-17 febbraio); World Cinema Fund. (ANSA).