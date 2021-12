Animazioni d'Autore, Cinecittà omaggia Emanuele Luzzati

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Sarà l'occasione per immergersi nella fantasia di uno dei principali artisti e scenografi italiani del '900 la quarta edizione di "Animazioni d'autore", la rassegna di grandi titoli a cartoni animati in programma a Roma negli stabilimenti di Cinecittà dal 27 dicembre al 9 gennaio 2022 che quest'anno rivolge la propria attenzione a Emanuele Luzzati nel centenario della nascita. Ricco il calendario delle attività previste nella rassegna, tra proiezioni e workshop, per ripercorrere la produzione filmica - da Il flauto magico a L'uccello di fuoco, da La gazza ladra al Castello di carte da Augellin Belverde a Pulcinella e il pesce magico - realizzata nel corso degli anni da Luzzati insieme con il sodale Giulio Gianini, a sua volta regista, scenografo e direttore della fotografia. Non mancherà una mostra, visitabile fino al 28 febbraio, per rendere omaggio alla straordinaria e prolifica coppia artistica: dal titolo "Gianini - Luzzati Cinema d'animazione" e curata da Alida Cappellini, Giovanni Licheri, Lucia Nigri per A.S.C. Associazione Scenografi, Costumisti, Arredatori e in collaborazione con Carla Rezza Gianini, l'esposizione permette al pubblico di scoprire il processo creativo dei due maestri attraverso le immagini di bozzetti e disegni delle scenografie e dei personaggi protagonisti delle fiabe animate. All'interno del percorso di mostra è possibile anche assistere alla proiezione del documentario Lele - il magico mondo di Emanuele Luzzati, inserito nell'omaggio per gentile concessione dell'autore, il regista Matteo Valenti, e di COOP Liguria. (ANSA).