Fanny Ardant in visita alla Collezione Zeffirelli

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - L'attrice francese Fanny Ardant, interprete di Maria Callas nel film 'Callas Forever' di Franco Zeffirelli, ha visitato oggi la Collezione Zeffirelli a Firenze.

L'attrice, ospite della Fondazione Zeffirelli per presentare la proiezione dell'ultimo film del maestro dedicato alla Divina, ha percorso le sale della Collezione accompagnata dal presidente Pippo Zeffirelli e dal sindaco Dario Nardella. A lungo si è soffermata di fronte alle immagini che la immortalano insieme a Jeremy Irons nel film dedicato alla Callas. Fanny Ardant e Franco Zeffirelli, spiega una nota, si incontrarono agli inizi degli anni 2000, quando il regista decise di girare un film su Maria Callas. Ispirato a un episodio di fantasia, il film racconta il legame di affetto e di stima professionale che fin dagli anni '50 aveva legato il maestro alla Divina. Da subito appare chiara la difficoltà di individuare un'interprete tanto significativa, in grado di impersonare la complessa personalità di Maria Callas, icona così ben definita e universalmente conosciuta. La scelta di Zeffirelli andò pertanto a Fanny Ardant che, al momento della proposta, accettò senza riserve di lavorare con lui per quello che sarà il suo ultimo film, 'Callas Forever'. "Sapevo ma non conoscevo tutto di Franco - ha detto l'attrice al termine della sua visita -. Questi spazi permettono di apprezzare tutte le produzioni del maestro, il suo essere scenografo, costumista e regista di teatro, d'opera e di cinema. Un genio poliedrico che questa Collezione permette di conoscere attraverso tutte le sfaccettature del suo talento. Meravigliosa la mostra del Gesù di Nazareth, dove si vede la forza del progetto che sta dietro a tutto il film. Attraverso questo museo si può conoscere Franco, l'uomo appassionato e devoto al mondo dello spettacolo". (ANSA).