Campus in corto, vince Mycophilia di Trovato

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Mycophilia (20') di Francesca Trovato (Monza, Mb) ha vinto il primo premio (mille euro) della seconda edizione di Campus in corto, il concorso nazionale di Sottodiciotto Film Festival & Campus riservato ai cortometraggi realizzati dagli studenti di scuole pubbliche o private italiane post-diploma. I titoli finalisti sono stati proiettati martedì 14 dicembre al Cinema Massimo di Torino, prima della premiazione. Visionati i 10 cortometraggi in gara, la giuria composta da Alessandro Boschi, autore e giornalista, Rosa Mogliasso, scrittrice, Ester Negro, fotografa, e Valia Santella, sceneggiatrice e regista, ha attribuito i riconoscimenti.

Il secondo premio, consistente in 600 euro, è stato vinto dal corto Ed è subito sera (9') di Lorenzo Maugeri (Roma), il terzo, consistente in 300 euro, da Frank (6') di Filippo Di Piramo (Torino).

A Mycophilia è stato assegnato anche il premio speciale Missioni Don Bosco "Missione Futuro", consistente in una targa.

