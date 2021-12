Morta l'attrice spagnola Verónica Forqué, 4 volte premio Goya

(ANSA) - MADRID, 13 DIC - È stata ritrovata senza vita nella propria abitazione di Madrid Verónica Forqué, attrice spagnola 66enne vincitrice di quattro premi Goya. Lo riportano i media iberici, citando fonti della polizia. Si teme si tratti di un suicidio, aggiungono la agenzia di stampa Efe e il quotidiano El País. Il lavoro cinematografico che permise a Forqué di ottenere popolarità in Spagna fu la partecipazione al film di Pedro Almodóvar 'Che ho fatto io per meritare questo?', uscito nel 1984. Successivamente, l'attrice ha lavorato anche con altri registi spagnoli, come Fernando Trueba. Ultimamente aveva partecipato alla versione spagnola del programma MasterChef.

"Se n'è andata un'attrice straordinaria e una persona insostituibile", hanno affermato Pedro Almodóvar e suo fratello Agustín in una nota diffusa dalla loro casa produttrice, El Deseo. (ANSA).