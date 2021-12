Incassi su con Harry Potter e la pietra filosofale

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - In attesa delle uscite natalizie il weekend al botteghino è stato vinto da un film tornato in sala per il 20/o anniversario: Harry Potter e la pietra filosofale (distribuito da Warner Bros) ha fatto ancor boom raccogliendo quasi un milione e mezzo di euro in quattro giorni, che diventano quasi 1,9 milioni in cinque giorni. Un risultato che ha spinto gli incassi verso l'alto (3 milioni 585 mila, +10%) rispetto a una settimana fa.

Medaglia d'argento per la favola musicale Disney Encanto, che incassa 436 mila euro salendo a 4 milioni di euro complessivi, mentre in terza posizione si piazza Mollo tutto e apro un chiringuito: la commedia italiana distribuita da Medusa raccoglie 321 mila euro in quattro giorni, che salgono sopra il mezzo milione in cinque. Al quarto posto Sing 2 - (Universal) Sempre più forte, grazie ai risultati delle sole anteprime di sabato e domenica, con 260 mila euro. Il film d'animazione uscirà al cinema ufficialmente il 23 dicembre. Chiude la top-five l'inossidabile Clint Eastwood attore e regista di Cry Macho (Warner), con 155 mila euro e un totale di 682 mila euro.

Ricordiamo che non sono in classifica, per la policy di Netflix, E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e Don't Look Up, distribuiti da Lucky Red. (ANSA).