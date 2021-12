Golden Globe: Spielberg e Villeneuve candidati miglior regia

(ANSA) - NEW YORK, 13 DIC - Steven Spielberg e Denis Villeneuve, rispettivamente con 'West Side Story' e 'Dune', sono tra i candidati nella categoria 'miglior regista' per la 79/a edizione dei Golden Globe. Con loro anche Maggie Gyllenhaal per 'The Lost Daughter' , Kenneth Branagh per 'Belfast' e Jane Campion per 'The Power of the Dog'.

Lady Gaga è invece candidata come miglior attrice in un film drammatico per il ruolo di Patrizia Reggiani in 'House of Gucci'. 'Luca', diretto da diretto da Enrico Casarosa, è tra candidati per il miglior film d'animazione. (ANSA).