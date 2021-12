A Richard Dreyfuss il Capri Legend Award a Roma

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'attore americano Richard Dreyfuss è il vincitore del primo "Capri Award 2021". Vincitore dell'Oscar 1978 per il film "Good Bye Girl!" (Good Bye Amore Mio), Dreyfuss ha ricevuto la sera del 12 dicembre a Roma il "Legend Award" nel corso del Gala di Capri Hollywood che anticipa il festival di fine anno, dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022. Protagonista di tante pellicole che sono nella storia del cinema, da "American Graffiti" di George Lucas a "Lo squalo" di Steven Spielberg, Dreyfuss è stato onorato dal regista Paolo Genovese insieme al produttore Pietro Pelligra e all'attrice Valeria Bilello con i quali sta girando il film "Save Christmas". A fare gli onori di casa il presidente onorario Tony Renis e il fondatore del festival Pascal Vicedomini insieme, tra gli altri, al regista Gianfranco Rosi. Il premio all'artista americano segue all'annuncio del "Master of Cinematic Art" per Toni Servillo che verrà onorato il 3 gennaio al Teatro San Carlo di Napoli nella gran gala di Honoring Cinema Masters, promosso con l'Università Telematica Pegaso e il sostegno del Mic (Dg Cinema), Regione Campania. L'attore sarà premiato da Carolina Rosi e dai registi Mario Martone e Roberto Andò, presidente di Capri Hollywood 2021, a coronamento di una stagione che lo vede protagonista di ben tre film: 'E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, candidato italiano all'Oscar 2022, dal 15 dicembre su Netflix, dopo l'uscita in sala; 'Qui rido io' dello stesso Mario Martone e "Aria ferma" di Leonardo di Costanzo. '"Già celebrato dalla critica americana come uno dei migliori attori del ventunesimo secolo, Toni Servillo è il volto della 'grande bellezza italiana' , parafrasando il film Oscar di Sorrentino che ha consacrato il suo eccezionale talento nel mondo. Il nostro board di eccellenze globali è entusiasta di offrirgli la massima ribalta sul palco del Teatro San Carlo - annuncia Tony Renis -. La missione del nostro festival, fondato da Pascal Vicedomini con i compianti maestri ed amici Lina Wertmuller e Gillo Pontecorvo, è sempre stata quella di promuovere un ponte culturale tra l'Italia e gli Usa che coinvolga la nostra industria cinematografica dando opportunità alle giovani generazioni". (ANSA).