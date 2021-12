Wertmuller, applausi e commozione a funerali

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - È arrivata tenendosi per mano con i famigliari e gli amici più stretti, Maria Zulima Job, figlia adottiva di Lina Wertmuller, ai funerali della madre alla Chiesa degli Artisti a Roma. In lacrime ha aspettato l'arrivo del feretro, salutato da un applauso tributato dalla folla lungo le transenne.

Tra i primi volti noti ad arrivare, Giancarlo Giannini ("Lina era una grande donna e una grande regista, senza di lei non avrei fatto nulla"), Giuliana De Sio, Domenico De Masi, Caterina D'Amico, Yari Gugliucci, Marina Cicogna, Cinzia Th Torrini, Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo. Fra le tante corone, quelle all'ingresso della chiesa di Guido Lombardo e della la Titanus e di Roma Capitale. "Oggi la ricordiamo, facciamolo senza nessuna retorica - ha detto Giuliana De Sio al suo arrivo -. Ieri abbiamo anche cantato alla camera ardente. Siamo sereni. Lina se n'è andata bene senza soffrire, ha vissuto libera come ha voluto. Dobbiamo festeggiarla". A celebrare la messa è don Walter Insero. (ANSA).