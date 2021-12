Wertmuller: oggi camera ardente al Campidoglio, domani i funerali

Al Campidoglio dalle 10 alle 20 oggi è allestita la camera ardente per l'ultimo saluto a Lina Wertmuller, morta ieri a 93 anni. Domani, sabato 11 dicembre alle 11.30 alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, proprio a due passi dalla abitazione della regista, sarà celebrato il funerale.

"Sono molto addolorata per la perdita di un mito e un simbolo del cinema mondiale come Lina Wertmuller e il suo ricordo resterà sempre nel mio cuore": così all'ANSA Sofia Loren. Con Sophia Loren e Marcello Mastroianni Lina Wertmuller aveva girato nel 1978 'Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici', pellicola che vanta il Guinness dei primati come titolo più lungo nella storia del cinema. E ancora Poi 'Sabato, domenica e lunedì', 'Francesca e Nunziata' e 'Peperoni ripieni e pesci in faccia…'. E , infine, fu sempre la Loren a consegnargli l'Oscar alla carriera nel 2020.