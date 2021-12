A Lei mi parla ancora premio del pubblico in Brasile

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - LEI MI PARLA ANCORA di Pupi Avati si è aggiudicato il Premio Pirelli al Festival del Cinema Italiano di San Paolo, in Brasile, come film più visto dal pubblico.

"Desidero esprimere la mia riconoscenza agli organizzatori di questo festival che da sedici anni promuovono il nostro cinema nel loro grande Paese. LEI MI PARLA ANCORA è un film che racconta l'amore al di là di ogni limite temporale. Credo sia questa universalità la motivazione del Premio che ci è stato conferito" ha dichiarato Pupi Avati.

Il film, Sky Original prodotto da Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con Duea Film e liberamente tratto dall'omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, racconta la storia d'amore tra Nino e Caterina: un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore.

Tra gli interpreti principali Renato Pozzetto, Fabrizio Gifuni, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Lino Musella. (ANSA).