Incassi Usa, la favola Disney Encanto resta al top

Senza rivali al botteghino americano la favola musicale di Disney Encanto, che nel weekend, il post-Thanksgiving definito 'tranquillo' dagli analisti di Box Office Mojo, ha aggiunto ulteriori 12.7 milioni di dollari, arrivando dal 24 novembre ad un totale worldwide di oltre 116 milioni e tenendo stretta la prima posizione.

Al secondo posto, con 10.4 milioni di dollari Ghostbuster: Legacy (Ghostbusters: Afterlife in Usa) diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, che aveva diretto il primo film della saga con Bill Murray e Dan Aykroyd.

Al terzo posto House of Gucci di Ridley Scott con Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani Gucci (da noi in sala il 16 dicembre): 6, 8 milioni di dollari. Al quarto posto un musical Christmas with the Chosen: The Messengers e al quinto Eternals che aggiunge 3,9 milioni di dollari al bottino arrivato a superare i 384 milioni di dollari worldwide dalla data di uscita il 5 novembre (ANSA).