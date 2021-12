Gainsbourg, racconto mamma Birkin per riavvicinarmi a lei

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - L'attrice francese Charlotte Gainsbourg ha svelato la genesi del suo primo film da regista, JANE BY CHARLOTTE, presentato in anteprima italiana fuori concorso al Torino Film Festival dopo la premiere mondiale a Cannes 2021. "Ho cominciato questo film per far piacere a me, - ha spiegato in un collegamento in streaming - volevo riavvicinarmi a mia madre, poterla guardare. Abbiamo un rapporto molto affettuoso ma pudico, particolare, e volevo filmare questo, e volevo testimoniare un amore incondizionato. Ma se il punto di partenza è stato estremamente personale, un po' 'egoistico', realizzo che oggi molte persone mi dicono che ne sono toccate profondamente".

Charlotte Gainsbourg ha spiegato che il film indaga anche "sul rapporto fra 3 generazioni. E ho trovato bello avere l'aspetto del film di donne, che parla anche della trasmissione fra generazioni. Mentirei se dicessi che tutto era previsto, tante cose sono state accidentali, è una specie di ricerca che ho fatto. Ho imparato che la verità esce dalle cose che succedono per caso, è un modo di lavoro che adoro".

"Questo film è cominciato in modo molto vago - racconta -, non sapevo cosa volevo fare se non avvicinarmi a mia madre". (ANSA).