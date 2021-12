Cinema: Ttf premia Between two dawns del regista Nacar

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - BETWEENS TWO DAWNS del regista turco Selman Nacar ha vinto il premio come miglior film alla 39/a edizione del Torino Film Festival con giuria presieduta dall'ungherese Ildikó Enyedi e composta da Alessandro Gassmann, Evgeny Galperine, Isabel Ivars.

Premio speciale ex aequo a IL PIANETA di Amalia Ulman e a PIUME di Omar El Zohairy. Ex aequo anche Miglior attore, alla coreana GONG SEUNG-YEON, interprete di ALONERS di Hong Seong-eun, e al tedesco FRANZ ROGOWSKY per GROSSE FREIHEIT di Sebastian Meise.

Miglior sceneggiatura a UNA RAGAZZA CHE STA BENE di Sandrine Kiberlain; 'Stella della Mole' per l'innovazione artistica a Monica Bellucci (ANSA).