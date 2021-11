Tff: De Angelis, quelle di De Filippo sono tragedie

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Nel segno di Napoli, oggi al Torino Film Festival anteprima di SABATO DOMENICA E LUNEDÌ e di NON TI PAGO, due film tratti dall'omonime commedie di Eduardo De Filippo e firmate dal regista Edoardo De Angelis. E questo a chiusura di una trilogia iniziata dallo stesso regista con NATALE IN CASA CUPIELLO approdato su Rai1 nel 2020 con successo di ascolti.

Al centro di questa trilogia un coraggioso Sergio Castellitto che rinnova la sfida di vestire i panni dell'icona Eduardo De Filippo.

"Non parlerei comunque di modernità di queste opere - NON TI PAGO sarà su Rai1 il 21 dicembre mentre SABATO DOMENICA E LUNEDÌ il 14 dicembre - ma solo di autentica classicità dove inevitabilmente confluiscono desideri e passioni che sono gli stessi in ogni parte del mondo. Sono opere poi tra dolore e divertimento. Non sono vere commedie ma tragedie eppure nella percezione popolare fanno comunque ridere nonostante il dolore".

Gli fa eco Sergio Castellitto in collegamento Zoom : "È vero sono tragedie travestite da commedia quelle di De Filippo. La prima volta che l'ho visto ero studente all'accademia d'arte drammatica. Per noi era come una rockstar, un punto di arrivo.

Minuto, gracile era al centro del palcoscenico appoggiato alla tastiera del letto da dove recitava. A me è sembrato come un ex voto, una piccola immagine sacra". (ANSA).