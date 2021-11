Biglietti d'oro a Me contro te, il Gatto, Freaks Out

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - "Me contro Te - Il mistero della scuola incantata" di Gianluca Leuzzi, "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto" di Riccardo Milani, "Freaks Out" di Gabriele Mainetti sono i tre film italiani che si aggiudicano quest'anno il Biglietto d'Oro.

Si aggiungono a "Eternals" di Chloé Zhao (The Walt Disney Company Italia), "No time to die" di Cary Fukunaga (Universal Pictures), e " Dune" di Denis Villeneuve (Warner Bros.

Entertainment Italia) che vincono il Biglietto d'Oro come film più visti in assoluto. I Premi per la stagione cinematografica 2020-2021, assegnati dall'ANEC nell'ambito della 44 edizione delle Giornate Professionali di Cinema - Energy, sono attribuiti ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto più biglietti da dicembre 2020 a novembre 2021. Saranno consegnati mercoledì 1 dicembre (ore 20.30) nella Sala Sirene dell'Hilton nel corso di una cerimonia condotta da Gioia Marzocchi.

"Chiavi d'oro" al regista Gianluca Leuzzi, agli interpreti Sofia Scalia e Luigi Calagna - che ricevono il premio anche per la sceneggiatura insieme a Emanuela Canonico e Andrea Boin - per "Me contro Te ; al regista Riccardo Milani, agli sceneggiatori Furio Andreotti e Giulia Calenda, ai protagonisti Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sarah Felberbaum, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Luca Argentero per "Come un gatto in tangenziale - ; al regista Gabriele Mainetti, allo sceneggiatore Nicola Guaglianone, agli interpreti Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi per "Freaks Out". Il Biglietto d'Oro per l'evento con il maggior numero di spettatori in tre giorni di programmazione in sala va a 01 Distribution per "Time is up" di Elisa Amoruso.

Biglietto d'Oro anche a Warner Bros. Entertainment Italia, The Walt Disney Company Italia, Universal Pictures International Italy. Ad Aurora Giovinazzo e Lorenzo Zurzolo il Premio ANEC "Claudio Zanchi" per i talenti emergenti, mentre il Premio ANEC "Pietro Coccia" al regista esordiente va Gianluca Jodice per "Il cattivo poeta". (ANSA).