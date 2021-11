Tff: 'Pompei, Eros e mito' con la voce della Rossellini

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Dalla storia d'amore tra Bacco e Arianna nella celebre Villa dei Misteri al rapporto ambiguo tra Leda e il Cigno, dalle lotte gladiatorie sino alla disperata ricerca dell'immortalità di Poppea Sabina (seconda moglie dell'imperatore Nerone), POMPEI. EROS E MITO di Pappi Corsicato docu-film che passa al Torino Film Festival e arriverà al cinema il 29, 30 novembre e 1 dicembre, mette in scena e analizza anche i lati meno noti e più segreti della città. Gli stessi che nel XVIII secolo portarono la Chiesa Cattolica a nascondere alcuni dei reperti più scandalosi e scabrosi recuperati duranti gli scavi.

Prodotto da Sky, Ballandi e Nexo Digital, in collaborazione e con il contributo scientifico del Parco Archeologico di Pompei e con la partecipazione del MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, POMPEI. EROS E MITO resta comunque un viaggio che ci guida indietro nel tempo di duemila anni e dove vengono messi a nudo i miti e i personaggi dell'antichità .

Guida di questo sito archeologico unico al mondo che l'UNESCO ha inserito nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell'Umanità Isabella Rossellini. La sua presenza e la sua voce accompagnano infatti gli spettatori in un percorso serrato che mostrerà come molti miti e opere ritrovate abbiano ammaliato e influenzato artisti come Pablo Picasso e Wolfgang Amadeus Mozart.

Arricchiscono il percorso tra storia e arte anche le rievocazioni dei miti in chiave contemporanea ideate da Pappi Corsicato: Bacco, Arianna, Teseo, Leda, solo per citarne alcuni, indossano abiti moderni e sono sospesi in un tempo che appartiene sia al passato che al presente, per mostrare quanto l'eredità di Pompei sia ancor oggi una continua fonte di ispirazione artistica. (ANSA).