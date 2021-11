Box office Usa, Encanto davanti a House of Gucci

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Risultati ancora al di sotto degli anni precedenti alla pandemia, ma arrivano comunque segnali di speranza per le sale cinematografiche dal lungo weekend festivo del Ringraziamento. Trainato da film come "Encanto", "House of Gucci" e "Ghostbusters: Afterlife", gli spettatori Usa hanno speso circa 142 milioni di dollari, segnando il ritorno di molte famiglie davanti al maxischermo.

In cima al botteghino c'è "Encanto" della Disney, che ha totalizzato circa 40,3 milioni di dollari tra mercoledì e domenica. Un risultato molto al di sotto delle ultime uscite Disney nel Giorno del Ringraziamento, ma comunque non così negativo visto l'aumento dei contagi e i timori legati alla nuova variante.

"House of Gucci" ha incassato circa 21,2 milioni di dollari, mentre "Ghostbusters: Afterlife", uscito una settimana prima del Ringraziamento, ha aggiunto circa 35,2 milioni di dollari al suo incasso, raggiungendo un totale di 90 milioni di dollari nelle prime due settimane nelle sale. (ANSA).