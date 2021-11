Tff: dopo 'Bangla' arriva la serie in otto puntate

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Continuano le avventure del pluripremiato BANGLA, ma questa volta in una serie tv, BANGLA - LA SERIE che approderà prossimamente su Rai Play ed è stata presentata oggi - solo due episodi degli otto previsti della durata di trenta minuti - in anteprima fuori concorso al Torino Film festival.

Prodotti da Fandango in collaborazione con Rai Fiction e firmati da Emanuele Scaringi e Phaim Bhuiyan, vedono quest'ultimo, protagonista già del film del 2019, tornare sui suoi passi in questa versione seriale. Già definito 'l'ecce bombo' di Tor Pignattara, Phaim Bhuiyan continua a raccontare, con grande ironia e spirito, e con due anni di più, la sua storia di italiano di origine bengalese alle prese con una difficile integrazione.

Qual è il problema di questo ragazzo, nato in un'Italia senza Ius Soli, e diventato così italiano a soli diciotto anni? Tra i suoi problemi sicuramente c'è quello delle ragazze. Come fa un islamico a corteggiare una ragazza italiana quando questa è tabù per la sua stessa famiglia e cultura? Intanto, come si vede nel film, una ragazza l'ha trovata in Asia (Carlotta Antonelli) ed è subito amore.

Caduta l'ipotesi di trasferirsi a Londra (qui finiva il film è inizia invece la serie) la sua famiglia deve affrontare non solo una difficile e provvisoria convivenza con un'altra famiglia islamica e anche un importante pranzo, quello con i genitori molto italiani ed emancipati di Asia. (ANSA).