L'uomo dal fiore in bocca di Lavia al Torino Film Festival

Entrambe le proiezioni si terranno in anteprima mercoledì 1 dicembre al Cinema Massimo di Torino.

Tratto dall'omonima opera letteraria di Luigi Pirandello, "L'uomo dal fiore in bocca" si svolge durante una notte piovosa d'estate, nella sala d'aspetto di una stazione ferroviaria in Sicilia, ci sono due persone. Uno è "l'uomo dal fiore in bocca", che all'inizio vediamo fronteggiare e minacciare una misteriosa donna che lo aspetta fuori dalla stazione. L'altro è "il pacifico avventore", che invece ha perso il treno per colpa dei pacchetti regalo che ha fatto alle donne della sua famiglia.

È così che incontra l'uomo dal fiore in bocca, che arriva in suo soccorso e che subito instaura con lui un rapporto di grande fiducia e complicità. I due si raccontano la loro vita, ma mentre il pacifico avventore parla delle sue frustrazioni a casa, l'altro sembra voler indirizzare tutto verso un unico argomento: la morte. Interpretato dallo stesso Gabriele Lavia e da Michele Demaria e Rosa Palasciano, il film è stato girato per tre settimana tra agosto e settembre 2020 nella città di Modugno, in provincia di Bari.

"La Restanza" di Alessandra Coppola, girato tra Andrano a Castiglione d'Otranto in provincia di Lecce, è un documentario che racconta di un gruppo di trentenni che si rifiuta di considerare la fuga come l'unica soluzione ai problemi economici, ecologici e politici. Decidono così di restare, di legare la propria vita al lavoro agricolo e di investire in un valore dimenticato: la condivisione. Il film è quindi la storia di questa fantastica avventura alla riscoperta di una terra.

