Keanu Reeves, io e Winona Ryder sposi davvero sul set di Dracula

(ANSA) - NEW YORK, 24 NOV - Keanu Reeves e Winona Rider sposati sotti gli occhi di Dio. E' lo stesso attore di Matrix a ricordare il fatto che risale a circa 30 anni fa. Galeotta fu una scena in cui i due interpretavano un matrimonio durante le riprese del film Dracula di Bram Stoker (1992). Anche se si trattava di finzione cinematografica, come lo stesso Reeves ha sottolineato le nozze furono celebrate da un prete vero.

"Girammo una scena di matrimonio con preti veri - ha ricordato - Winona dice lo siamo (sposati), Coppola (Francis Ford Coppola era il regista del film, ndr) disse lo siamo, quindi suppongo siamo sposati... sotto gli occhi di Dio".

Anche la Rider in un'intervista del 2018 rivelò che lei e Reeves si sposarono in Dracula. "Giuro su Dio - disse - credo che siamo sposati davvero. In quella scena, Francis usò un vero prete ortodosso. Girammo l'originale e lui eseguì tutto (cerimonia, ndr). Credo quindi che siamo sposati". (ANSA).