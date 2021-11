Cinema, 'La gatta' di Silvana Strocchi debutta a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 NOV - Si intitola' La gatta' l'ultimo lungometraggio di Silvana Strocchi, sceneggiatrice e attrice di teatro e cinema (ha lavorato, tra gli altri, con Pupi Avati e con Federico Fellini ne 'La voce della luna') che debutta il 25 novembre (ore 20.30) in prima nazionale al Cine Teatro Orione di Bologna.

La sceneggiatura è tratta dal romanzo breve 'La chatte' che la scrittrice francese Colette scrisse nel 1933, storia di un insolito "triangolo amoroso" tra una giovane coppia di sposi e Sasha, la gatta con la quale il protagonista intrattiene un rapporto simbiotico, dal quale la donna è esclusa. Protagonisti sono Orfeo (interpretato da Luca Mazzamurro, recentemente visto in 'Nobili bugie' di Antonio Pisu), Camilla (la giovane attrice teatrale Margherita Varricchio), e Sasha, la gatta di Orfeo. La rivalità tra la gatta e la donna procede di pari passo con l'esacerbarsi della frattura psicologica con il compagno, non compensata dall'intenso rapporto erotico tra i due, fino alla conclusione drammatica e inattesa.

La penna di Colette costruisce un racconto che già per sua natura si presta alla trasposizione cinematografica: nel 1952 Roberto Rossellini ne trasse un episodio del film 'I sette peccati capitali' dal titolo 'Invidia', ambientandolo nella Roma dell'epoca. 'La gatta' è stato girato interamente a Bologna e nei dintorni. (ANSA).