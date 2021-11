Marco Bocci torna alla regia e dirige la moglie Laura Chiatti

Dopo l'esordio nella regia con il film "A Tor Bella Monaca non piove mai" (2019), Marco Bocci torna dietro alla macchina da presa e dirige la moglie Laura Chiatti. E' "La caccia", dramma familiare che segue la storia di quattro fratelli, tre maschi e una femmina, che si riuniscono, dopo svariati anni di lontananza, per l'improvvisa morte del padre.

I protagonisti sono Laura Chiatti, che condivide per la prima volta un set con il marito, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti.

Il film, prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures, con Rai Cinema, conta su Federico Annicchiarico come direttore della fotografia, e sui costumi di Sara Fanelli, le scenografie di Paola Peraro e il montaggio di Luigi Mearelli. 5 le settimane di riprese previste tra Roma, Rieti e Terni. (ANSA).