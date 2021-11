Tff: 'Italia. Il fuoco, la cenere', primi 35 anni del cinema

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Sarà presentato al Torino Film Festival in prima ufficiale mercoledì 1 dicembre alle 16.45 il film documentario 'Italia. Il fuoco, la cenere, Le origini, i trionfi, la morte del cinema muto italiano', diretto da Celine Gailleurd e Olivier Bohler, racconto visionario dei primi 35 anni di vita del cinema italiano, dal 1896 al 1929, con straordinarie immagini dalle cineteche di mezza Europa. Le voci narranti sono di Isabella Rossellini per l'edizione italiana, e di Fanny Ardant per quella francese, che interpretano testi di Luigi Pirandello, Antonio Gramsci, Salvador Dalì, Francesca Bertini, Federico Fellini, Alessandro Blasetti. (ANSA).