Cinema: Torino Short Film Market 'ibrido', 35 cortometraggi

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - La sesta edizione del Torino Short Film Market si svolgerà in forma ibrida (on line e in presenza) dal 29 novembre al 10 dicembre. La sezione on site sarà a Torino dall'1 al 3 dicembre presso il Museo del Risorgimento, il Circolo dei Lettori, Palazzo Cisterna e il Museo Nazionale del Cinema. I progetti sono 35, selezionati fra quelli ricevuti da 23 Paesi fra cui Filippine, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Israele, Urss e Grecia.

Il Torino Short Film Market - unica manifestazione dedicata al corto, oltre al Festival Internazionale del Cortometraggio di Clermont-Ferrand ad aver vinto dal 2019 il bando di Creative Europe - Media 'Markets & networking'- è il principale mercato della forma cinematografica breve esistente in Italia.

Fondato nel 2016 come evento di coproduzione di riferimento per l'industria del cortometraggio, è conosciuto oggi come il secondo più importante mercato europeo per il cortometraggio dopo Clermont-Ferrand. Gli obiettivi principali del Tsfm sono: sviluppare un mercato del cortometraggio ancora più sinergico e integrato, che permetta uno scambio reciproco tra l'Italia e l'estero; favorire il dialogo tra il mondo del cortometraggio e quello del lungometraggio; sviluppare collaborazioni con partner tecnici ed istituzionali interessati ad investire su nuovi progetti Xr e promuovere quelli già realizzati; favorire l'acquisto televisivo di corti italiani da parte di broadcaster stranieri e sostenere lo sviluppo dei talenti, così da aumentare la qualità generale del prodotto cinematografico corto. (ANSA).