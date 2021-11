Cinema incassi, in vetta Ghostbusters: Legacy, poi Eternals

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Balza in testa al botteghino del fine settimana Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman con riuniti di nuovo gli Acchiappafantasmi della famosa saga degli anni '80, che rastrella nel week end 1.038.475 euro. Scende al secondo posto Eternals della Marvel del premio Oscar Chloe' Zhao che incassa 721.843 euro con un bottino in tre settimane di 7.538.986 euro, secondo i dati Cinetel. Sul terzo gradino del podio resta The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson ispirato al New Yorker, con 473.889 euro e complessivamente in due settimane 1.481.890 euro. Tra le new entry il cartoon per i più piccoli My Hero Academia del maestro giapponese Kenji Nagasaki, al quarto posto con 338.998 euro in quattro giorni e all'ottavo il film d'animazione 'Ainbo - Spirito dell'Amazzonia' diretto da Jose Zelada e Richard Claus che racconta la storia di una ragazzina pronta a tutto pur di salvare la foresta dall'avidità dell'uomo, con 177.151 euro. E a chiudere la top ten un altro nuovo ingresso: Promises di Amanda Sthers con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, un melodramma delle coscienze con molte ambizioni artistiche, che ottiene in quattro giorni 164.191 euro.

Scivolano dalla seconda alla quinta posizione 'Zlatan', biopic di Jens Sjörgen su Ibrahimovic, con 305.694 di euro per un totale di incassi in due settimane di 1.436.686 euro, dalla quarta alla sesta posizione 'Per tutta la vita' con 246.827 euro per un incasso complessivo in due settimane di 783.134 euro e dal quinto al settimo posto 'Io sono Babbo Natale', con l'ultimo Gigi Proietti e Marco Giallini con 207.963 euro per un incasso totale di 1.408.520 euro. Scende anche il kolossal Freaks out di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, che passa dalla sesta alla nona posizione con 168.428 euro nel week end per un totale di 2.444.151 euro.

Nel complesso, il box office ottiene 4.605.008 euro scontando un calo del -28% rispetto alla settimana scorsa che aveva raggiunto 6.349.930 euro. (ANSA).