Martin Scorsese, il prossimo film e' sui Grateful Dead

Il prossimo progetto di Martin Scorsese per Apple sara' un docufilm sui Grateful Dead con il candidato agli Oscar Jonah Hill, che gia' aveva lavorato con il 79enne regista in "Lupo di Wall Street" del 2013, nella parte del leggendario frontman Jerry Garcia. Non e' ancora chiaro su quale periodo della band si occupera' il film che ancora non ha un titolo, ma si sa che Scorsese e Apple, con cui il regista ha concluso l'anno scorso un accordo pluriennale, hanno avuto via libera ad usare l'intero catalogo della produzione musicale del gruppo. I Grateful Dead si formarono nella Bay Area nel 1965, diventando quasi immediatamente uno dei gruppi simbolo della controcultura. A dare l'annuncio del nuovo film e' stato lo stesso Hill su Instagram, prontamente raccolto da "Deadline Hollywood". Scott Alexander e Larry Karaszewski di "The People vs. O.J. Simpson", "Ed Wood" e "Dolemite Is My Name" scriveranno la sceneggiatura. Scorsese sta gia' lavorando con Apple in "Killers of the Flower Moon", un thriller ambientato nel West con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Jesse Plemons. Hanno dato la benedizione al suo nuovo progetto i membri sopravvissuti della band con Bob Weir, Bill Kreutzmann, Phil Lesh and Mickey Hart a bordo col titolo di produttori esecutivi assieme a Trixie Garcia, la figlia di Jerry, e il manager Bernie Cahill. Jerry Garcia e' morto nel 1995 di infarto in un centro di disintossicazione dalla droga. Aveva solo 53 anni e la sua scomparsa porto' alla dissoluzione della band, la cui popolarita' tra i "Deadheads", come venivano chiamati i fan, non diminui' tuttavia con il passare gli anni: le canzoni del frontman continuano ad essere eseguite dal complesso reincarnazione del gruppo Dead and Company che ha appena concluso il suo ultimo tour con tre serate tutte esaurite all'Hollywood Bowl mentre nel 2017 la chitarra di Jerry e' stata venduta all'asta per 1,9 milioni di dollari. Benche' sia piu' famoso per film come "Taxi Driver", "Toro Scatenato", "Eta' dell'Innocenza" e "Goodfellas" fino all'ultimo dramma di mafia "The Irishman" uscito direttamente su Netflix, Scorsese non e' nuovo al mondo della musica avendo firmato documentari iconici come "L'Ultimo Valzer" del 1978 sull'ultimo concerto della Band, "George Harrison: Living in the Material World" del 2011 e "Rolling Thunder Revue" su Bob Dylan, oltre av aver prodotto nel 2017 una docuserie proprio sui Grateful Dead intitolata "Long Strange Trip". "Erano piu' di un semplice complesso", aveva detto all'epoca il regista: "Erano il loro pianeta popolato da milioni di fan"