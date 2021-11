Berlino conferma festival a febbraio per guariti e vaccinati

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il festival del cinema di Berlino conferma la sua prossima edizione prevista a febbraio 2022 in presenza, ma l'accesso sarà consentito solo a vaccinati e guariti, ma non a chi presenterà solo un tampone negativo. Lo ha reso noto la direttrice esecutiva del festival Mariette Rissenbeek. "Abbiamo anche in mente un'estensione in direzione del 2G plus" ha detto Rissenbeek, facendo riferimento alla regole adottata in Germania che prevede oltre al greenpass anche la presentazione di un tampone valido. Naturalmente la rapida crescita delle infezioni in Germania è "inquietante", ha aggiunto la direttrice esecutiva. L'edizione precedente del festival si è tenuta in un formato misto, digitale, separando il pubblico dagli esperti del settore. (ANSA).