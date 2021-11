'Mulholland Drive' di Lynch rimane in sala restauro

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Una 'miglior media copia' che ne rilancia la programmazione: il restauro di 'Mulholland Drive' di David Lynch, riportato in oltre cento sale italiane dal 15 al 17 novembre dalla Cineteca di Bologna in occasione del 20/o anniversario dell'uscita, ha confermato la sua essenza di film cult per generazioni trasversali. Così, sulla scia del successo dell'uscita-evento di tre giorni,' 'Mulholland Drive' rimarrà in sala in molte città italiane, da quelle più grandi ai piccoli centri, secondo quella distribuzione capillare costruita negli anni dal progetto 'Il Cinema Ritrovato. Al cinema', con il quale la Cineteca riporta in sala i classici restaurati.

Film che ha lanciato Naomi Watts, indimenticabile al fianco di Laura Harring, 'Mulholland Drive' è uno dei soli due titoli degli anni Duemila a essere entrato nella celebre classifica dei cento migliori film della storia del cinema stilata ogni dieci anni dalla rivista 'Sight & Sound'. Nato, sulla scia dell'enorme successo di 'Twin Peaks', come puntata pilota di una serie mai realizzata, il progetto di 'Mulholland Drive' venne acquistato e prodotto da StudioCanal, che ora ne ha curato il restauro, con la supervisione dello stesso Lynch. (ANSA).