Tovoli, Di Martino, Marchioni a Corto Dorico Ancona

(ANSA) - ANCONA, 17 NOV - Torna in presenza Corto Dorico Film Fest, che dal 4 al 12 dicembre presenta 73 eventi alla Mole Vanvitelliana di Ancona, tra concorsi, proiezioni, incontri, masterclass e laboratori per bambini dedicati al tema 'anticorpi', per designare un cinema aperto ai giovani che non si fa imbrigliare in stereotipi.

Il festival, giunto alla XVIII edizione, con la direzione artistica del regista Daniele Ciprì e dello sceneggiatore Luca Caprara, abbina ai tradizionali concorsi Corto Slam (semifinale e finalissima di cortometraggi), Premio Amnesty International, dedicato a corti internazionali incentrati sui diritti umani, e Salto in Lungo per lungometraggi-opere prime realizzate da autori che hanno partecipato al festival negli anni precedenti, anche alcune novità. Tra queste il progetto di pitching 'Shorts for my future', nato per far incontrare registi e sceneggiatori coi produttori in collaborazione con l'Accademia del cinema Renoir e Road to Pictures Film, e quello del Cinema Vr, in collaborazione con Rai Cinema Channel, dedicato alle nuove tecnologie del cinema virtuale, a cura del produttore Omar Rashid. Organizzato da Nie Wiem assieme al Comune di Ancona, il festival presenta molti ospiti illustri, tra cui il direttore della fotografia di alcuni film di Antonioni e Argento, Luciano Tovoli, che il 5 dicembre presenterà il libro a lui dedicato 'Suspiria e dintorni: conversazioni con Luciano Tovoli' e parteciperà a masterclass per gli studenti. Ma ci saranno anche lo sceneggiatore-regista Francesco Bruni (La bella vita, Ferie d'agosto, Caterina va in città), il regista Ludovico Di Martino (La belva e Skam Italia), gli attori Vinicio Marchioni e Sara Serraiocco, i comici Michele e Stefano Manca, il produttore Andrea Paris (Smetto quando voglio) e la montatrice de La vita è bella Simona Paggi. Arricchiscono la rassegna le iniziative 'Il cinema in carcere', con proiezioni in anteprima dei corti selezionati nelle carceri, dove i detenuti assegneranno un premio alla migliore produzione. (ANSA).