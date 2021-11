Al MoMA a New York con Cinecitta' tutti i film di Fellini

MoMA e Cinecitta' rendono omaggio a Federico Fellini: una retrospettiva dedicata al regista di "La Strada" portera' sul grande schermo del museo americano i restauri in 4K di tutti i suoi 21 film insieme a tre cortometraggi molto rari girati per antologie.

La programmazione dal 1 dicembre al 12 gennaio, parte dal semi-autobiografico "Vitelloni" e' arriva fino alla "Citta' delle Donne del 1980 passando per "8 1/2" e "La Dolce Vita", annuncia il MoMA in un comunicato. Parte del Fellini 100 Tour, la retrospettiva e' stata organizzata da La Frances Hui della sezione cinematografia del museo americano e da Camilla Cormanni e Paola Ruggiero di Cinecittà.

Tutti i film sono stati restaurati da Cinecittà, Cineteca di Bologna e Cineteca Nazionale con l'eccezione di "Le Notti di Cabiria" e "Lo Sceicco Bianco", il cui restauro e' stato curato da Rialto Pictures, e della "Dolce Vita", restaurato da L'Immagine Ritrovata e la Film Foundation. "Non c'e miglior tributo a un gigante de cinema italiano che la rassegna completa di tutti i suoi film restaurati in 4K", ha detto Hui: "Il pubblico, specialmente i giovani che non sono mai stati esposti alla sua filmografia, avranno l'opportunita' di vedere questi film per la prima volta sul grande schermo e siamo onorati di presentare questa rassegna con Cinecitta', l'iconico studio cinematografico di Roma dove Fellini giro' quasi tutti i suoi film". (ANSA).