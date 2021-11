Incassi, Eternals traina il box office (+23%)

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Sono in crescita del 23% gli incassi del botteghino nell'ultimo weekend: le sale italiane segnano 6 milioni 817mila euro a fronte dei 5 milioni 541mila di una settimana fa. A trainare gli ingressi è Eternals, il film sui personaggi degli Eterni della Marvel Comics, co-scritto e diretto dal Premio Oscar Chloé Zhao che nel ricco cast vede anche Salma Hayek e Angelina Jolie. La saga Marvel al debutto ha incassato in 5 giorni 3 milioni 244mila euro, quasi metà dell'intero botteghino.

Al secondo posto - notevolmente distanziato - si piazza appena uscito Io sono Babbo Natale, ultimo lavoro di Gigi Proietti prima della sua morte, insieme a Marco Giallini. La commedia guadagna 542mila euro. Sul terzo gradino del podio Freaks out, che segna il ritorno alla regia di Gabriele Mainetti a sette anni da Lo chiamavano Jeeg Robot, con protagonista nuovamente Claudio Santamaria. Il film, che sette giorni fa era quinto, porta a casa 526mila euro (1 milione 654mila in due settimane). Seguono La Famiglia Addams 2 (che perde la testa della classifica e finisce quarto con 523mila euro), Madres Paralelas di Pedro Almodovar con 491mila (1 milione 701mila euro in due settimane). Il campione di incassi dell'ultimo mese, Venom: la furia di Carnage si ferma a 247mila euro, ma sfiora in totale 7 milioni (6 milioni 804mila).

Debutto anche per l'horror Ultima notte a Soho (188mila euro) e per Il bambino nascosto di Roberto Andò (150mila euro). Prova a resistere in top ten l'ultimo James Bond, No time to die, con 7 milioni 857mila euro in sei settimane (132mila nel weekend).

Chiude Halloween Killscon 85mila euro (1 milione 709mila in totale). (ANSA).