Letitia Wright infortunata, si ferma il set di Black Panther 2

Momentaneo stop alla produzione per l'attesissimo sequel di Black Panther. il film Marvel 'Black Panther: Wakanda Forever' deve fare i conti con la gravità dell'infortunio subito dalla star Letitia Wright. Lo riferisce The Hollywood Reporter.

Wright si è fatta male a fine agosto, durante le riprese di una sequenza acrobatica a Boston. Allora, gli studios Marvel avevano escluso che l'infortunio avrebbe condizionato la produzione del film. Letitia Wright si è trasferita a Londra per curarsi, mentre il regista Ryan Coogler ha girato tutte le sequenze in cui non era presente il suo personaggio, Shuri, sorella di Black Panther T'Challa (interpretato da Chadwick Boseman, morto nell'agosto 2020 nel primo film, che ha incassato 1,3 miliardi di dollari e vinto tre Oscar).

La produzione dovrebbe fermarsi durante la settimana del Ringraziamento, a fine mese, per ripartire a inizio 2022. La Marvel conta comunque di confermare la data di uscita del film, prevista per l'11 novembre 2022.