Con Halloween Famiglia Addams 2 regina degli incassi

(ANSA) - ROMA, 01 NOV -Quasi un milione di euro in 4 giorni di programmazione (983.719) per il sequel della Famiglia Addams che si prende la vetta della classifica degli incassi italiani stilata dal Cinetel. Prodotto perfetto per un Halloween a misura di bambino, il film animato diretto da Cornam Vernom e Greg Tiernan che conta nel cast delle voci italiane Virginia Raffaele, Pino Insegno e Loredana Berté, scalza dal trono il blockbuster Venom la furia di Carnage, che comunque in 3 settimane di programmazione ha incassato già la bellezza di 6 milioni 196 mila euro. Sul terzo gradino ancora un film a tema adatto per questi giorni, Halloween Kids, apprezzato dal pubblico italiano che ha portato ad un incasso questa settimana di 734.766 euro per un totale di 1 milioni 438 mila in due settimane di programmazione. Debutta invece in quarta posizione Madres Paralelas di Pedro Almodovar con 725.205 euro in 4 giorni di programmazione, seguito da un' altra uscita attesa, quella dell'italiano Freaks Out di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto che raccoglie 663.418 euro in 5 giorni. Scivola invece al sesto gradino No time to die, l'ultimo 007 con Daniel Craig che questa settimana si deve accontentare di un incasso di 318 mila euro per un totale di 7 milioni 536 mila in 5 settimane di programmazione nelle sale italiane. Tra le novità della classifica, al settimo e all'ottavo posto, la commedia con Diego Abatantuono Una notte da dottore e l'horror Antlers. spirito insaziabile. Scivola alla nona posizione (era quarto una settimana fa) il cartone animato Ron un amico fuori programma, mentre fanalino di coda della Top Ten si conferma l'epico Dune che in 7 settimane di programmazione nelle sale italiane ha raccolto 7 milioni 173.100 euro. Nel complesso gli incassi di questa settimana non deludono anzi sembrano promettere un ritorno di amore per il cinema in sal, con un totale di 5.495.408 euro, il 18 per cento in più rispetto alla scorsa settimana.

Questa la top ten secondo i dati Cinetel del weekend dal 28 al 31 ottobre

POS. TITOLO POS.PREC INCASSO TOTALE SETT.

1) LA FAMIGLIA ADDAMS 2 (-) 983.719 983.719 4gg

2) VENOM: LA FURIA DI CARNAGE (1) 763.035 6.196.095 3sett

3) HALLOWEEN KILLS (2) 734.766 1.438.404 2sett

4) MADRES PARALELAS (-) 725.205 725.205 4gg

5) FREAKS OUT (-) 663.418 663.418 4gg

6) NO TIME TO DIE (3) 318.280 7.536.263 5sett

7) UNA NOTTE DA DOTTORE (-) 251.548 251.548 4gg

8) ANTLERS - SPIRITO INSAZIABILE (-) 202.174 202.174 4gg

9) RON - UN AMICO FUORI PROGRAMMA (-) 157.311 157.311 4gg

10) DUNE (10) 110.446 7.173.100 7sett (ANSA).